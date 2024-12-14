Появились подробности теракта в Днепропетровске

После взрыва в центре Днепропетровска (Днепра) три человека погибли, тяжело ранены полицейские и военные. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на свои источники.

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Взрыв произошел около областного ТЦК в городе Днепре.

«По данным источников «Страны» в результате теракта в Днепре уже трое погибших. Среди них есть военный. Среди раненных — полицейские и военные», — пишет издание.

До этого один из депутатов Рады заявил, что в городе «произошел теракт» и это – «проявления войны, которых кому-то не хватало». Фамилии погибших он не назвал.

Издание МК сообщает, что «был взорван автомобиль с политиком из команды Зеленского».