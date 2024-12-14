Премьер Грузии заявил о провале Майдана в стране

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что попытка устроить «майдан» в стране провалилась.

Его слова передаёт РИА Новости.

«В Грузии «майдан» провалился и никогда не состоится», — сказал Кобахидзе.

Он отметил, что власти смогли полностью «нейтрализовать насильственный ресурс».

По словам премьера, на протесты собираются около двух тысяч человек, однако в то же время более одного миллиона жителей поддержали на выборах партию «Грузинскую мечту».

Ранее по результатам голосования президентом Грузии был избран выдвиженец от правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили.