В Грузии коллегия выборщиков завершила процедуру голосования на выборах президента. ЦИК начал подсчет голосов, сообщает Sputnik Грузия.

Процедура голосования заняла пять часов и завершилась в 14:00 по местному времени.

Подсчет голосов проходит в прямом эфире. После его завершения ЦИК Грузии объявит итоги выборов.

Кандидата в президенты представила только правящая партия «Грузинская мечта». Это экс-футболист, депутат Михаил Кавелашвили.

Четыре оппозиционные силы, которые прошли в законодательный орган по итогам выборов 26 октября, отказались работать в парламенте, ссылаясь на «тотальную фальсификацию».

Выборы президента проходят на фоне протестов. Манифестанты с утра перекрыли центральный проспект Тбилиси и улицы, прилегающие к парламенту. Здание оцеплено полицией.