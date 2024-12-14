Президентом Грузии избран кандидат от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», бывший игрок владикавказской «Алании» и экс-депутат Михаил Кавелашвили. Об этом со ссылкой на Центральную избирательную комиссию (ЦИК) пишет ТАСС.

Уточняется, что Кавелашвили проголосовали 224 из 300 депутатов. Он был единственным кандидатом в бюллетени.

ЦИК признал состоявшимися выборы президента в Грузии

В субботу, 14 декабря, в Грузии прошли выборы главы государства. К 11:30 по местному времени (10:30 мск) их признали состоявшимися, так как в процессе голосования уже приняли участие более половины членов коллегии выборщиков.