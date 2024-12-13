Макрон выступил с призывом к политсилам Грузии

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал политсилы Грузии к диалогу для выхода из кризиса.

«Я хочу верить, что есть путь, соответствующий европейским устремлениям страны, путь открытый, для вежливого диалога всех политических сил и организаций гражданского общества. За этот диалог несут ответственность все грузины», — цитирует его ТАСС.

Президент Франции созвонился c основателем партии «Грузинская мечта»

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили пожелал Европе таких же «мирных митингов», как те, что проходят в республике.