Во Франции потребовали отставки Макрона

Лидер фракции «Непокорившаяся Франция» в парламенте страны Матильда Пано потребовала отставки президента страны Эммануэля Макрона. Об этом сообщает РИА Новости.

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Требование отставки Макрона Пано связала с назначением французским лидером нового премьер-министра страны Франсуа Байру. Она объявила, что планирует выдвинуть вотум недоверия премьеру.

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«Макрон должен уйти», — заявила политик.

С аналогичным требованием выступил и лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он заявил, что Байру — «ультраатлантист» и сторонник НАТО, «который хотел обязательной вакцинации от COVID-19, который хочет голосования по почте, который находится во французской политической системе почти 45 лет».