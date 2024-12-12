Трамп раскрыл план по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении прийти к мирному соглашению по конфликту на Украине. Об этом заявил новый глава Белого дома в интервью журналу Time.

«Я хочу прийти к мирному соглашению [по Украине], и единственный способ сделать это — не сдаваться», — отметил республиканец.

Также Трампу задали вопрос, откажется ли от военной помощи Украине, и он ответил, что будет использовать поддержку Вашингтоном Киева «в качестве рычага давления» на Москву на возможных переговорах по урегулированию конфликта.

Ранее Трамп раскритиковал разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить американскими дальнобойными ракетами по территории России. По словам политика, таким образом Вашингтон просто обостряет российско-украинский конфликт и делает его еще хуже.