Трамп стал человеком года по версии Time

Журнал Time объявил новоизбранного президента США Дональда Трампа человеком года-2024. Журнал назвал Трампа «самым могущественным человеком в мире».

Time отмечает, что 78-летний Трамп сейчас выглядит гораздо старше, чем семь месяцев назад, когда он в последний раз встречался с корреспондентами журнала. Однако политическое возрождение Трампа не имеет себе равных в американской истории, считает редакция Time.

Первый срок Трампа закончился «позором», когда его стремление отменить результаты выборов 2020 года привело к попытке штурма Капитолия США. Когда Трамп заявил о желании баллотироваться снова, его избегали большинство чиновников Республиканской партии. Также он стал первым бывшим президентом США, осужденным за преступление. Несмотря на всё это, Трамп с легкостью стал кандидатом в президенты и затем выиграл выборы.

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Чуть позже во время митинга в Пенсильвании пуля пролетела менее чем в сантиметре от его головы, Трамп не получил серьезных ранений и покушение сыграло ему на руку. По версии Time, Трамп перестроил американскую политику и «переделал» Республиканскую партию.

С 1927 года Time выбирает человека, группу или концепцию, которые оказали наибольшее влияние - хорошее или плохое - на мир за предыдущие 12 месяцев. В 2023 году журнал выбрал человеком года поп-звезду Тейлор Свифт.

В 2024 году в список претендентов на звание человека года по версии Time также входили соперница Трампа на выборах, уходящий вице-президент США Камала Харрис, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск и принцесса Уэльская Кейт Миддлтон.