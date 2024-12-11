Во дворце Асада нашли наркотики

Представители сирийской вооруженной оппозиции обнаружили в президентском дворце Башара Асада аптечные наркотики класса бензодиазепина. Об этом заявила The New York Times (NYT).

Уточняется, что аптечный наркотик находился в кабинете бывшего президента. Препарат выписывается для лечения тревоги и бессонницы, однако способен вызывать зависимость. В комнате также хранилось множество документов и книг, в том числе «История российских вооруженных сил», карта северо-восточной Сирии и биография самого Асада.

Напомним, что в ходе активных боевых действий вооруженная оппозиция захватила крупные города Сирии, в том числе и столицу Дамаск, 8 декабря заявив об установлении контроля над страной. Асад решил покинуть пост президента — РФ предоставила политику убежище.

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Ранее NYT сообщала, что повстанцы позволили репортерам посетить дворец Асада в сопровождении одного из боевиков. Журналисты обнаружили комнату, полностью заполненную подарками — там были мировых лидеров. В том же помещении стояла полуметровая статуя верблюда, седло которого украсили драгоценными камнями.