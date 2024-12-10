Додон раскритиковал визит Санду в Брюссель

Лидер партии социалистов Молдавии Игорь Додон раскритиковал визит президента страны Майи Санду в Брюссель. Свое мнение по этому поводу он высказал у себя в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Санду прибыла в Брюссель с визитом. Там у нее запланирована встреча с генсеком НАТО Марком Рютте и выступление перед советом альянса.

По мнению Додона, визит Санду в Брюссель для протокольных встреч и фотосессий с чиновниками Еврокомиссии и НАТО в условиях энергетического кризиса в Молдавии «показывает ее истинное лиц и "заботу" о народе».

«Ей следовало полететь не в Брюссель, а срочно отправиться в Москву (и сделать это надо было еще летом), или как минимум поехать в Киев и договориться о транзите газа через Украину для нужд молдавских граждан», — считает он.

Додон отметил, что Санду «всегда хвасталась хорошими отношениями с нынешним руководством Украины» и сейчас самое время использовать эти связи, чтобы «предупредить полный коллапс энергосистемы Молдавии, экономическую и социальную катастрофу».

«Также считаю необходимым срочно создать единый антикризисный штаб с участием Кишинева и Тирасполя, потому что проблемы будут общими для всех наших граждан, на обоих берегах Днестра», — добавил он.

Додон подчеркнул, что власти Молдавии должны выйти на руководство Приднестровья «уже сегодня», чтобы обсудить этот вопрос.