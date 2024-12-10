Лукашенко высказался об Асаде

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, давно знает бывшего президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщает Белта.

Такое заявление он сделал на встрече с работниками предприятия «Пожснаб». По словам Лукашенко, Асад не является диктатором и «никого не убивал».

«Какой Башар Асад диктатор? Врач по профессии, я его знаю давно. У нас добрые были человеческие отношения. Никакой он не диктатор. Он лечил людей как врач. Он никогда никого не убивал», — заявил он.

Помимо этого белорусский президент также добавил, что хорошо знал не только самого Башара Асада, но и его отца Хафеза Асада. По словам Лукашенко, именно Хафез Асад «создал Сирию».

Напомним, что ранее сирийская вооруженная оппозиция объявила о свержении президента страны Башара Асада.