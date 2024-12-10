Лукашенко заявил, что Асад не был диктатором

Бывший президент Сирии Башар Асад не был диктатором. Как сообщает БелТА, такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко.

Лукашенко заявил, что Асад не был диктатором
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В ходе встречи с работниками предприятия «Пожснаб» он указал, что давно знает сирийского политика, который по профессии является врачом (Асад окончил Дамасский университет по специальности «врач-офтальмолог» - прим. НСН).

«Какой Асад диктатор? Врач по профессии... Он лечил людей как врач. Он никогда никого не убивал», - подчеркнул президент Белоруссии.

Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США поддержат международные усилия, направленные на привлечение к ответственности тех, кто помогал Асаду, сообщает RT.

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