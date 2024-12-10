Лукашенко заявил, что Асад не был диктатором

Бывший президент Сирии Башар Асад не был диктатором. Как сообщает БелТА, такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко.

В ходе встречи с работниками предприятия «Пожснаб» он указал, что давно знает сирийского политика, который по профессии является врачом (Асад окончил Дамасский университет по специальности «врач-офтальмолог» - прим. НСН).

«Какой Асад диктатор? Врач по профессии... Он лечил людей как врач. Он никогда никого не убивал», - подчеркнул президент Белоруссии.

Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США поддержат международные усилия, направленные на привлечение к ответственности тех, кто помогал Асаду, сообщает RT.