Зеленский назвал Украину очень религиозной страной

Владимир Зеленский, который ранее запретил каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), рассказал телеканалу CBN, что Украина - "религиозная и очень верующая страна".

"Я думаю, все мы из-за этой войны стали более верующими, потому что люди сражаются и молятся, что еще я могу сказать, так это все и происходит. И это важно, очень важно, потому что людям нужна помощь, любая помощь. И, как я сказал, Украина - религиозная и очень верующая страна", - сказал он в интервью американскому телеканалу.

В течение получасового интервью тема религии затрагивалась несколько раз. Зеленский называл украинский народ "очень верующим" и подчеркивал, что в стране есть "представители разных религий, и веры, и конфессий". При этом Зеленский ни разу не упомянул о том, что УПЦ запретили по его инициативе, а верующих притесняют.

Между тем он признался, что рассчитывает на Божью помощь Украине в условиях вооруженного конфликта.

"Да, мы должны полагаться на наши собственные силы, но мы также мы верим, что Бог поможет Украине", - сказал он.

Украинские власти в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники раскольнической ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Правоохранительные органы выдвигают священникам УПЦ обвинения в госизмене и других преступлениях, против них также вводят санкции. По данным СБУ на август 2024 года, власти завели более 100 уголовных дел против священников УПЦ, в отношении 26 из них суды вынесли приговоры.

При этом, по информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей. Несмотря на это, 20 августа Верховная рада приняла инициированный Зеленским закон о запрете УПЦ. 24 августа Зеленский подписал документ, а 23 сентября он вступил в силу. Закон требует от УПЦ в течение девяти месяцев "разорвать связи" с Русской православной церковью.