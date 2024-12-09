Эрдоган объяснил потерю власти Асадом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил бывшего главу Сирии Башара Асада в бегстве из республики. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее сирийская оппозиция заявила об установлении контроля над страной и свержении Асада. При этом самого бывшего президента в Сирии не было. В МИД РФ сообщили, что он после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти в отставку и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Позже стало известно, что Асад вместе с семьей прибыл в Москву. Ему предоставили политическое убежище.

«Асад бежал из Сирии, оставив многие города в руинах», — сказал Эрдоган, отметив, что с начала конфликта Турция строго соблюдает требования соседского права и великого государства.

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По его словам, Анкара выступала «за мир, свободу, диалог, справедливость и скорейшее мирное урегулирование в Сирии и, несмотря на враждебное отношение свергнутого режима, при любых обстоятельствах защищали территориальную целостность и унитарное устройство республики».