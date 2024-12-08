Байден высказался об Асаде

Президент США Джо Байден на выступлении в Белом доме заявил, что глава Сирии Башар Асад должен быть привлечен к ответственности. Он добавил, что Соединенные Штаты будут способствовать установлению безопасности в регионе и передаче власти.

Асад должен понести ответственность, — сказал Байден.

Ранее пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт заявил, что Байден внимательно следит за развитием ситуации в Сирийской Арабской Республике. По словам Саветта, американская сторона поддерживает постоянную связь с региональными партнерами. При этом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не собираются вмешиваться в конфликт, однако предпримут шаги, чтобы предотвратить любое потенциальное возрождение ИГИЛ (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Байден прокомментировал ситуацию в Сирии

До этого стало известно, что Асад попытался связаться с американской администрацией и избранным президентом США Дональдом Трампом для помощи в борьбе с террористами. Лидер САР призвал Белый дом помочь остановить повстанцев в обмен на прекращение сотрудничества с ливанским движением «Хезболла» и другими группировками, поддерживаемыми Ираном.