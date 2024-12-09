Стало известно о местонахождении Башара Асада

Сложивший с себя президентские полномочия сирийский лидер Башар Асад в данный момент находится с семьей в Москве. Об этом сообщает посольство Сирии в России, передает ТАСС.

«Да, он у вас в Москве», — указало диппредставительство в комментарии агентству.

В Кремле ответили на вопрос о предоставлении убежища Асаду

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин принял решение о предоставлении политического убежища Асаду и его семье. Он уточнил, что такие решения не принимаются без участия главы государства.