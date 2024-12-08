Трамп рассказал, собирается ли мстить своим противникам

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не будет искать возмездия для своих противников, наилучшим способом возмездия будет успех Соединенных Штатов.

"Я хочу, чтобы наша страна была успешной, не хочу возвращаться в прошлое. Успех [США] будет возмездием", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос в интервью телеканалу NBC News.

Трамп назвал свои приоритеты на посту президента

По мнению Трампа, спецпрокурор Джек Смит, который вел против него несколько уголовных дел, является "очень коррумпированным", а члены специального комитета Палаты представителей Конгресса США, расследовавшего ситуацию вокруг штурма Капитолия 6 января 2021 года, представляют собой "политических преступников". Вместе с тем избранный президент США заявил, что не будет организовывать уголовное преследование против них.