CBS: Белый дом не знает, где находится Асад
Вашингтонская администрация не располагает информацией том, где сейчас находится Башар Асад, покинувший пост президента Сирии. Об этом сообщил телеканал CBS.
"Белый дом заявил CBS, что ему ничего не известно о местонахождении Асада", - отмечает канал.
Ранее пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Шон Сэветт заявил, что президент США Джо Байден внимательно следит за развитием ситуации в Сирии. Белый дом, Госдепартамент и Пентагон пока не ответили на запрос ТАСС о комментарии по ситуации в Сирии.
27 ноября члены оппозиционных вооруженных формирований начали масштабное наступление на позиции правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря противники Асада захватили несколько крупных городов - Алеппо, Хаму, Дейр-эз-Зор, Дераа и Хомс. В воскресенье утром они вошли в Дамаск, после чего подразделения сирийской армии покинули город. Асад покинул пост президента и страну после внутрисирийских переговоров.