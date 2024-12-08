В ООН обратились с призывом к Сирии

Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен призвал жителей страны отдать приоритет диалогу, единству и уважению международного гуманитарного права. Об этом говорится в заявлении на его официальном сайте.

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Педерсен подчеркнул, что он с осторожной надеждой ждет открытия «новой главы мира, достоинства и инклюзивности» для всех сирийцев.

«Впереди остаются огромные проблемы, и мы слышим тех, кто обеспокоен и встревожен. Тем не менее, это момент, чтобы принять возможность обновления. Стойкость сирийского народа открывает путь к единой и мирной Сирии», — добавил спецпосланник ООН.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин обсудил по телефону ситуацию в Сирии с министром обороны Турции Яшаром Гюлером. Они обменялись мнениями по двусторонним и региональным вопросам обороны и безопасности.