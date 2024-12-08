Стало известно о планах Асада приехать в Москву

Покинувший Дамаск президент Сирии Башар Асад собирался приехать Москву.

Об этом сообщает Telegram-канал Nedaa Post со ссылкой на израильского чиновника.

«Аль-Асад покинул Дамаск в полночь и направился на российскую базу в Сирии, готовясь к поездке в Москву», — говорится в публикации.

Утром 8 декабря стало известно, что Асад покинул Сирию и скрылся в неизвестном направлении. Неназванные высокопоставленные офицеры сирийской армии рассказали, что он сел в самолет и улетел из Дамаска.