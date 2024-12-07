Макрон подвел итоги встречи с Трампом

Президент Франции Эммануэль Макрон подвел итоги встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом. Он опубликовал соответствующее видео в социальной сети X.

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По словам французского лидера, он гордится дружбой между его страной и Соединенными Штатами. Вместе с тем Макрон заявил, что готов к вызовам, с которыми ему и Трампу "придется сталкиваться вместе" в будущем.

7 декабря Трамп прибыл в Париж. Вечером он и Макрон провели двустороннюю встречу в Елисейском дворце. Перед ее началом избранный глава Соединенных Штатов заявил, что собирается обсудить с французским президентом, как мир "немного сходит с ума".

Зеленский встретился с Трампом и Макроном в Париже

Также вечером 7 декабря состоялась трехсторонняя встреча Макрона, Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Она прошла до церемонии открытия собора Парижской Богоматери после реставрации, на которую приехали лидеры стран со всего мира. Президенты Франции, США и Украины общались около получаса, после чего направились в собор Парижской Богоматери по отдельности.