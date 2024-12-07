В ближайшее время под контроль ВС РФ могут перейти Курахово, Часов Яр, Мирноград, Покровск (украинское название Красноармейска), Торецк (украинское название Дзержинска), рассказал боец ВСУ, экс-нардеп Верховной рады Егор Фирсов. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По его словам, ВСУ несут значительные потери в районе этих городов.

Ранее военный эксперт Константин Машовец сообщил, что российские солдаты могут начать окружение подразделений ВСУ на северо-западе от Курахово, восточнее условной линии Новотроицкое — Богатырь.

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Полковник в отставке Анатолий Матвийчук заметил, в свою очередь, что Курахово представляет собой важный оборонный и логистический узел.

Аналитик уточнил, что город прикрывает Покровск — крупный промышленный центр, где добывается коксующийся уголь, используемый Украиной для металлургической отрасли.

Взятие Курахово может значительно снизить боевые возможности Украины, констатировал Матвийчук.