В Европе заставят предупреждать о вреде смартфонов

Власти Испании обяжут производителей смартфонов предупреждать, что их продукция может нести вред здоровью. На это обратило внимание издание The Next Web.

© Lenta.ru

По словам авторов медиа, рекомендации местных властей появились на фоне растущей обеспокоенности по поводу последствий использования смартфонами молодежью. В первую очередь эксперты называют увлечение гаджетами «эпидемией общественного здравоохранения» и призывают ограничивать их среди детей. Так, власти предлагают полностью запретить телефоны для детей до 3 лет.

В том числе в 250-страничном документе описывается предложение, согласно которому смартфоны и прочая техника получат маркировку, предупреждающую покупателей о вредных последствиях для здоровья. Аналогичные предупреждения должны появляться при запуске определенных приложений. Журналисты TNW сравнили маркировку с изображениями больных людей на пачках сигарет, однако предположили, что картинки должны быть «не такими экстремально страшными».

Журналисты издания напомнили, что в июне испанское правительство представило законопроект, который подразумевает обязательную активацию функции родительского контроля на детских гаджетах. Также местные чиновники предлагали повысить минимальный разрешенный возраст для регистрации в соцсетях с 14 до 16 лет.

В начале декабря в официальных аксессуарах для смартфонов Apple нашли вызывающее рак вещество бисфенол А. Apple не прекратила продажи девайса, однако ей пришлось маркировать потенциально опасное устройство.