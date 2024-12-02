США захотели снять санкции с Асада

США и ОАЭ на протяжении последних месяцев обсуждают возможность смягчения санкций против президента Сирии Башара Асада. Взамен от республики требуется «отдаление» от Ирана и перекрытие канала поставок оружия ливанскому движению «Хезболла», пишет Reuters со ссылкой на источники.

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Сирийская арабская республика находится под санкциями США с 2011 года, когда в стране началась гражданская война. При 45-м президенте США Дональде Трампе (20 января вновь займет этот пост) рестрикции активно расширялись.

Источник пояснил, что активизация переговоров обусловлена тем, что 20 декабря 2024 года истекает срок действия ряда ограничительных мер против Асада.

Сирийские боевики обратились с предложением к Асаду

Собеседник агентства заметил, что речь не идет о том, чтобы полностью исключить президента из черного списка: стороны говорят о том, что не следует пролонгировать те санкции, что завершаются.

Обсуждения велись до начала наступления сирийских повстанцев, которые захватили город Алеппо впервые с 2016 года и ведут боевые действия в провинциях Идлиб и Хама, отметили журналисты.

Источник, связанный с Тегераном, уточнил, что республика осведомлена о «закулисных усилиях некоторых арабских стран изолировать Иран путем отдаления Сирии от Тегерана».