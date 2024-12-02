Трамп прокомментировал помилование Байденом сына Хантера

Помилование Джо Байденом его сына Хантера - вопиющий пример злоупотребления и нарушения правосудия. Так прокомментировал новость об этом избранный президент США Дональд Трамп.

"Включает ли помилование, данное Джо Хантеру, "заложников" 6 января, которые уже несколько лет находятся в заключении? Это злоупотребление и нарушение правосудия!" - написал республиканец в своем аккаунте в соцсети Truth Social.

Напомним, ранее американский президент объявил, что помиловал Хантера. По словам Байдена, решился он на это из-за несправедливости и предвзятого отношения суда к возбужденным против его 54-летнего сына уголовным делам.

Байдена-младшего обвиняли в сокрытии налогов на сумму 1,4 миллиона долларов, за что ему грозило до 17 лет тюрьмы. А еще - в хранении огнестрельного оружия в то время, когда он употреблял наркотики.

Сам он уже заявил, что осознал все свои ошибки и намерен посвятить всю жизнь помощи людям с зависимостями.