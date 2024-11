Yle: В центре Хельсинки прошла демонстрация за открытие границы с Россией

В столице Финляндии в субботу прошел митинг в поддержку открытия границы с Россией, передает общественный вещатель Yle.

По его данным, в мероприятии приняли участие четыре правозащитные организации - "Свободное движение", ассоциация поддержки лиц, ищущих убежище, финское отделение Amnesty International и We see you Finland. Участники митинга потребовали от правительства открыть границу с РФ.

По мнению финских правозащитников, ее закрытие и принятый ранее закон о выдворении беженцев ставят тех, кто ищет в стране убежище, в серьезную опасность. А еще они считают, что утверждения правительства об угрозах безопасности "криминализируют" мигрантов и усиливают структурный расизм.

Напомним, год назад, 30 ноября, Финляндия закрыла все пункты пропуска на границе с Россией. Свое решение руководство страны объяснило борьбой с неконтролируемым притоком мигрантов из третьих стран.

Закон о выдворении беженцев на границе с РФ вступил в силу 22 июля. Согласно документу, правительство Финляндии по согласованию с президентом в случае необходимости может ограничивать прием беженцев, которые, как считают местные власти, являются инструментом влияния другого государства.