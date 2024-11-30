Асад прокомментировал ситуацию в Сирии

Сирия продолжает защищать свою территориальную целостность. Так обострение ситуации в стране прокомментировал сирийский президент Башар Асад в ходе разговора с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.

По его словам, Дамаск может уничтожить террористов, если Сирии в этом вопросе помогут ее друзья и союзники

28 ноября сирийские боевики начали крупное наступление на позиции правительственных войск в районе провинции Алеппо. Сообщалось, что повстанцы захватили 13 деревень и крупнейшую базу сирийской армии в этой местности.

Стало известно о попытке военного переворота в Сирии

Ранее стало известно о попытке военного переворота в Сирии. Группа офицеров организовала вооруженное восстание против командования и попыталась захватить несколько административных зданий.