Иран потребовал исключить Израиль из ООН

Иран потребовал исключить Израиль из Генеральной ассамблеи ООН. Такое предложение направил четырем высокопоставленным сотрудникам ООН генсек иранского Совета по правам человека Казем Гариб-Абади, передает РИА Новости.

В обращении иранского правозащитника сказано, что для Израиля наступило время «ответить и рассчитаться за свои преступления».

«В частности, быть приговоренным к исключению из ООН», — заявил Казем Гариб-Абади.

По его словам, необходимо совместно сопротивляться Израилю и максимально изолировать его. Это «единственный способ остановить машину убийств этого преступного режима».

Правозащитник отметил, что Израиль виновен в убийствах женщин и детей, обстрелах жилых кварталов, систематическом разрушении системы образования Палестины и Ливана, и других военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Таким образом, Израиль нарушил Устав ООН, четыре Женевских конвенции, международные права человека и гуманитарные права.

Гариб-Абади адресовал заявление генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, председателю экономического и социального совета ООН Роберту Рею, главе комиссии ООН по делам женщин Абд аль-Азиз умм аль-Васил и верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку.