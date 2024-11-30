Ким Чен Ын прокомментировал удар «Орешником» по Украине

Северная Корея будет на постоянной основе поддерживать действия России в защиту суверенитета и территориальной целостности в рамках противостояния «империалистическим гегемонистским проискам», заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи.

По данным агентства, в пятницу, 29 ноября, глава Кореи принял в Пхеньяне российскую делегацию во главе с министром обороны РФ Андреем Белоусовым.

В рамках встречи лидер упомянул удар, нанесенный Россией по объекту в Днепропетровске (украинское название — Днепр) БРСД «Орешник» в ответ на атаки западным дальнобойным оружием.

Ким Чен Ын охарактеризовал удар как «уместную и эффективную меру», уведомляющую США, Запад и Украину о серьезности ситуации и «воле России к жестким контрмерам».

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По его словам, Пхеньян и впредь будет поддерживать политику РФ, готовой защитить суверенитет государства и территориальную целостность в ходе противостояния «империалистическим гегемонистским проискам».

Лидер отметил, что ответные действия России на фоне ударов вглубь ее территории, являются реализацией права на самооборону.