Раскрыты детали провальной поездки Ермака в США

Визит главы офиса Владимира Зеленского в США для встречи с командой избранного президента Дональда Трампа оказался провальным: с Андреем Ермаком не захотел разговаривать никто. Об этом сообщил депутат Рады Александр Дубинский.

У себя в соцсетях он написал, что в США "был запрос" на встречу с будущим вице-президентом США Джеймсом Вэнсом, но Ермак получил отказ.

По словам Дубинского, Ермак после поездки в США также хотел встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, однако и тут ничего не получилось.

"Разговаривать не захотел никто", - заключил Дубинский.

Зеленский ранее поздравил Трампа с победой на выборах президента США и заявил, что "вспоминает" сентябрьскую встречу с Трампом, назвав ее "замечательной".

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Вместе с тем наблюдатели отмечали, что встреча с Трампом в сентябре в Нью-Йорке стала для Зеленского "практикой проглатывания унижений".

Отмечалась взаимная неприязнь сторон и отсутствие ясности, а также заметная напряженность между политиками. Журналисты увидели на лице Зеленского застывший ужас, назвали встречу позорной и лишенной всякой химии.