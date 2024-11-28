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Боррель призвал страны ЕС поддерживать МУС

Уходящий глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призывает страны - члены сообщества не подрывать значимость Международного уголовного суда (МУС) в осуществлении правосудия, исполнять его ордера.

Боррель обратился с призывом к странам ЕС
© EPA/TACC

"Я хочу обратиться ко всем членам международного сообщества, и в частности, к членам Евросоюза. Мы не можем подорвать [авторитет] Международного уголовного суда. Это единственный способ добиться мирового правосудия. Это единственный способ обеспечить подотчетность, - сказал он журналистам перед началом конференции в Брюсселе по ближневосточному урегулированию. - Если европейцы не поддержат [решения] Международного суда полностью, он не будет работать".

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