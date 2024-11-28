Российская сторона имеет преимущество в противостоянии с Украиной, поэтому она одерживает в этом конфликте победу.

Об этом в четверг, 28 ноября, заявил глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера.

— Без сомнений, инициатива принадлежит российской стороне, успехи — тоже у российской стороны, — цитирует Севера Radio Zet.

Он также обратил внимание на общую площадь освобожденных бойцами ВС РФ территорий.

До этого заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что передача Украине ядерного оружия стала бы самым крупным шагом к абсолютно неконтролируемому разрастанию конфликта. По его словам, такие заявления делают «безответственные лица в Киеве».

Путин прокомментировал задачи СВО

Депутат Верховной рады Александр Дубинский высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский может передать свои полномочия госоргану, чтобы не принимать решения о соглашении с Россией самостоятельно. Он также уточнил, что Рада может выбрать «компромиссную фигуру» для мирных соглашения с Россией.

27 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев явно испытывает терпение Москвы, применяя западные дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по российской территории.