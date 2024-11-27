В США призвали Европу увеличить оборонные расходы

Будущий советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц в интервью призвал европейских союзников по НАТО увеличить оборонные расходы. Его слова приводит телеканал CNBC.

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Уолтц рассказал, что провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Палм-Бич. В ходе диалога они рассмотрели роль Европы в долгосрочной перспективе.

«Экономика ЕС сопоставима по размерам с экономикой США, но только около половины членов НАТО выполняют минимальные требования по оборонным расходам. Если они не делают этого сейчас, в условиях крупнейшей войны со времен Второй мировой на их пороге, то когда они начнут?» — задумался он.

Ранее Уолтц заявил о сосредоточенности Трампа на поиске решения конфликта на Украине. «Вопрос теперь в том, как мы будем продвигать это соглашение, кто должен быть за столом переговоров и каким образом следует выстроить рамки соглашения, чтобы положить конец боевым действиям», — сказал он.