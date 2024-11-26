Израиль подписал перемирие с «Хезболлой»

Израиль подписал соглашение о прекращении огня с Ливаном. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения, передает ТАСС.

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«Кабинет министров одобрил прекращение огня с Ливаном, оно вступит в силу завтра в 10:00 утра (11:00 по мск. — «Газета.Ru»)», — рассказали израильские журналисты.

Перед этим портал Axios сообщил, что США поставили ультиматум Израилю, требуя подписания соглашения с Ливаном.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Вооруженные силы Ливана в боевые действия не вступали, при этом обстрелу подвергалось ливанское приграничье и юг Бейрута. Целью атак ЦАХАЛ были названы инфраструктурные объекты «Хезболлы».

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28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. 30 октября сменивший Насраллу генсек «Хезболлы» Наим Касем заявил, что движение одержит верх над Израилем.