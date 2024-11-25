$103.79+1.21108.87+1.45
Войти в почту

В США закрыли дела против Трампа

Минюст США прекратил все федеральные дела против избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщил директор по коммуникациям переходной команды республиканца Стивен Чун, передает ТАСС.

В США закрыли дела против Трампа
© globallookpress.com

Он назвал данное решение «главной победой для верховенства права».

«Сегодняшнее решение Минюст завершает неконституционные федеральные дела против Трампа», — указал Чун, добавив, что республиканец и его сторонники добиваются немедленного прекращения политического использования правосудия и рассчитывают на объединение страны.

В США попросили закрыть дело о вмешательстве Трампа в выборы

Напомним, что Трампа обвиняли в США во вмешательстве в выборы в 2020 году и причастности к штурму Капитолия. Однако после его избрания в президенты страны спецпрокурор Джек Смит обратился в суд с ходатайством прекратить разбирательство по его делу, поскольку предыдущие решения относительно конституционного запрета на привлечение к уголовной ответственности действующего главы государства распространяется и на нынешнюю ситуацию.

В мире
Джек Смит
Дональд Трамп
Министерство юстиции США
Соединенные Штаты