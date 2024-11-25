В США закрыли дела против Трампа

Минюст США прекратил все федеральные дела против избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщил директор по коммуникациям переходной команды республиканца Стивен Чун, передает ТАСС.

Он назвал данное решение «главной победой для верховенства права».

«Сегодняшнее решение Минюст завершает неконституционные федеральные дела против Трампа», — указал Чун, добавив, что республиканец и его сторонники добиваются немедленного прекращения политического использования правосудия и рассчитывают на объединение страны.

В США попросили закрыть дело о вмешательстве Трампа в выборы

Напомним, что Трампа обвиняли в США во вмешательстве в выборы в 2020 году и причастности к штурму Капитолия. Однако после его избрания в президенты страны спецпрокурор Джек Смит обратился в суд с ходатайством прекратить разбирательство по его делу, поскольку предыдущие решения относительно конституционного запрета на привлечение к уголовной ответственности действующего главы государства распространяется и на нынешнюю ситуацию.