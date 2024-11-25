Эрдоган прокомментировал выдачу ордера МУС на арест Нетаньяху

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал выдачу ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время своего обращения к народу после заседания кабинета министров. По словам Эрдогана, Турция полностью поддерживает решение МУС касательно израильского премьера. Кроме того, турецкий президент назвал эту инициативу «смелым шагом».

«Выдача ордеров на арест Нетаньяху и его бывшего министра обороны — очень смелый шаг. <...> Круг для Нетаньяху и его банды становится все уже. В этой связи мы считаем достойным восхищения тот факт, что большинство стран, обязанных выполнить это решение, заявили о своей поддержке. Как и Турция, мы поддерживаем мужественное решение, принятое уголовным судом», — заявил он.

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Напомним, что ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху.