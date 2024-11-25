Лидер Ирана призвал казнить премьера Израиля

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что решения Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест премьер-министра Биньямин Нетаньяху недостаточно, его нужно казнить. Его слова приводит ТАСС.

Ранее МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые преступления в секторе Газа.

«Глупцы не должны думать, что бомбить дома простых людей — это победа. Это не победа, а военное преступление. Они выдали ордер на их арест. Этого недостаточно. Нужно казнить Нетаньяху», — прокомментировал это Хаменеи.

Он добавил, что Израиль «никогда не сможет победить ни в секторе Газа, ни в Ливане».