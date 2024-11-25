Кипр разработал план вступления в НАТО

Кипр планирует вступить в НАТО, стратегия постепенного сближения Республики с Альянсом была в центре внимания на встрече президента островного государства Никоса Христодулидиса с американским лидером Джо Байденом в конце октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету «Катимерини».

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Христодулидис посетил Вашингтон. Это был первый официальный визит президента Кипра в столицу США с 1996 года. Издание пишет, что Никосия разработала план, конечной целью которого станет вступление в НАТО, осознавая, с какими серьезными препятствиями он обязательно столкнется.

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План состоит из множества взаимозависимых этапов, который уже принят Вашингтоном. Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан назвал его «беспроигрышным вариантом». Отправной точкой инициативы является позитивное развитие кипрского урегулирования и прогресс в отношениях между Кипром и Турцией.

После Вашингтона Христодулидис также обсудил свой план с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в Бухаресте.