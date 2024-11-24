Скончался первый ведущий американского «Поля чудес»

В США в возрасте 83 лет умер первый ведущий американского шоу Wheel of Fortune («Колесо фортуны», аналог российского шоу «Поле чудес») Чак Вулери. Об этом сообщил его друг и соведущий подкаста Blunt Force Truth Марк Янг, пишет Bloomberg.

Уточняется, что он скончался в своем доме в Техасе в присутствии жены Кристен. У Вулери остались трое детей.

Как Дональда Трампа. При этом в 2019 году в соцсети X Вулери признался, что поддержка республиканца разрушила его карьеру.