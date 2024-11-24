Скончался первый ведущий американского «Поля чудес»
В США в возрасте 83 лет умер первый ведущий американского шоу Wheel of Fortune («Колесо фортуны», аналог российского шоу «Поле чудес») Чак Вулери. Об этом сообщил его друг и соведущий подкаста Blunt Force Truth Марк Янг, пишет Bloomberg.
Уточняется, что он скончался в своем доме в Техасе в присутствии жены Кристен. У Вулери остались трое детей.
Как Дональда Трампа. При этом в 2019 году в соцсети X Вулери признался, что поддержка республиканца разрушила его карьеру.
«Да, я в значительной степени разрушил свою карьеру, открыто поддерживая Трампа и давая всем понять, что я консерватор. Иногда это больно, но это правда. В конце концов, все сказано и сделано. Это был мой выбор, и я могу с этим жить. Я бы сделал все это снова», — поделился он.