Китай испугался сближения России и КНДР

Сближение России и КНДР невыгодно Китаю, поскольку США могут укрепить свой альянс с Японией и Южной Кореей. Об этом на семинаре в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, передает The Guardian.

«Китай не выступал с прямой критикой России, но мы считаем, что усиливающаяся координация действий между Пхеньяном и Москвой нервирует их», — сказал он.

США считают сотрудничество России и КНДР серьезным вызовом в ближайшие годы

По его словам, укрепление отношений Москвы и Пхеньяна может сподвигнуть Северную Корею на усиление провокаций, что идет вразрез с интересами КНР. Это также может стать поводом для усиления связей США с Южной Кореей и Японией, что может ограничить влияние Пекина в Восточной Азии.

Ранее Кэмпбелл заявил, что расширение связей России и Китая способно повлиять на всю мировую политику.