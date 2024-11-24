В Киеве раздались взрывы

В небе над Киевом замечены беспилотники «Герань», гремят взрывы. В городе объявлена воздушная тревога, сообщает украинское издание «Страна».

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в украинской столице работает ПВО.

Также появились видео с беспилотниками, летящими над городом.

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При этом в других украинских пабликах пишут, что беспилотники не атаковали, а вели разведку в Киеве, после чего направились в сторону Чернигова.

В воскресенье заместитель главного редактора Bild Пауль Ронцхаймер охарактеризовал обстановку в Киеве как «токсичную смесь неопределенности, истощения и отчаяния».