В Киеве раздались взрывы
В небе над Киевом замечены беспилотники «Герань», гремят взрывы. В городе объявлена воздушная тревога, сообщает украинское издание «Страна».
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в украинской столице работает ПВО.
Также появились видео с беспилотниками, летящими над городом.
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При этом в других украинских пабликах пишут, что беспилотники не атаковали, а вели разведку в Киеве, после чего направились в сторону Чернигова.
В воскресенье заместитель главного редактора Bild Пауль Ронцхаймер охарактеризовал обстановку в Киеве как «токсичную смесь неопределенности, истощения и отчаяния».