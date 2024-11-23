Эрдоган высказался о решении МУС по аресту Нетаньяху

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «мужественным» решение МУС о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он добавил, что очень важно, чтобы решение было исполнено, пишет ТАСС.

21 ноября 2024-го Международный уголовный суд выдал ордер на арест Биньямина Нетаньяху и отправленного в отставку министра обороны Израиля Йоава Галанта. В МУС пояснили, что решение было принято из-за «преступлений против человечности и военных преступлений», совершенных в период с 8 октября 2023-го по 20 мая 2024 года.

Глава Турции отметил, что Анкара мобилизовала все силы на международной арене для признания палестинского государства, продолжает прикладывать усилия к скорейшему принятию принудительных мер, направленных на то, чтобы остановить геноцид Израиля в Палестине.

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«Я хотел бы выразить нашу поддержку решению МУС, выдавшему ордер на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны [Йоава] Галанта. Мы считаем важным, чтобы это мужественное решение было исполнено», — отметил Эрдоган.

Ранее представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер сообщил, что ситуации с ордерами МУС на арест Нетаньяху и президента РФ Владимира Путина «значительно отличаются».