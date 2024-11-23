Медведев прокомментировал выдачу ордера на арест Нетаньяху

Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йована Галанта. Об этом в интервью телеканалу Al Arabiya заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Россия не признает Международный уголовный суд и считает его нелегитимным», — прокомментировал зампред Совбеза.

Кнайсль указала на различие реакций Запада на ордера МУС Путину и Нетаньяху

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит смысла и не будет комментировать выдачу ордеров МУС на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта, так как считает их не имеющими юридической силы.