СМИ: В Афганистане в мечети убили 12 прихожан
Неизвестные убили в Афганистане 12 прихожан мечети. Об этом со ссылкой на источники сообщает новостной интернет-портал Khaama press.
Уточняется, что инцидент произошёл в старом городе уездного центра Нахрин в северной афганской провинции Баглан вечером 21 ноября.
Источники портала утверждают, что вооруженные люди ворвались в святилище «Сайед Пад Шах Ага» и расстреляли совершавших намаз мусульман.
Отмечается, что ответственность за произошедшее пока не взяла на себя ни одна из экстремистских группировок.
Ранее в Новой Зеландии умышленно подожгли мечеть. Как сообщает РЕН ТВ, пожарных вызвали только спустя восемь часов после начала возгорания.