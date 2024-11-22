Глава МИД Чехии прибыл на Украину

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский утром 22 ноября прибыл в Киев. Пост об этом опубликован на его странице в соцсети Х.

Дипломат сообщил, что намерен обсудить с украинскими официальными лицами работу чешских проектов на Украине и способы более эффективной координации международной помощи.

При этом Липавский не уточнил, встречался ли он с президентом Украины Владимиром Зеленским.

13 ноября премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что решение конфликта на Украине не будет простым. Так он прокомментировал свой телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. По его словам, дискуссия с республиканцем была открытая, он был очень дружелюбен.

До этого чешский аналитик Штепан Котрба высказал предположение, что, если Вашингтон прекратит поддерживать Киев, то Украина вскоре «рухнет» и конфликт завершится. По его мнению, в случае продолжения в следующем году американской помощи Киеву конфликт на истощение будет идти и дальше.