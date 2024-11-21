Президент США Джо Байден разрешил Украине бить американскими ATACMS вглубь России, чтобы усложнить будущий президентский срок Дональда Трампа. Об этом сообщает American Thinker.

Автор статьи считает, что целью Байдена было расширить конфликт на Украине до такой степени, чтобы его урегулирование было невозможно, поскольку Трамп обещал завершить его за один день. При этом в AT уверены, что данный шаг был идеей не президента США, а «глубинным государством» (теория заговора о концентрации власти в руках узкой группы людей).

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«Расширение войны на Украине до такой степени, что урегулирование больше не является вариантом — логика глубинного государства, чтобы убедиться, что второй срок Трампа не достигнет заявленных целей. Имея возможность потерять все, оно, похоже, предпочло ядерную войну с Россией, чем рисковать тем, что второй срок Трампа может увенчаться успехом», — говорится в тексте.

Автор статьи отметил, что сторонники эскалации в администрации Байдена продолжать идти по этому пути и пойдут на все, чтобы понизить шансы Трампа урегулировать конфликт, из-за страха последствий и возможного военного трибунала.