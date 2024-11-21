МУС выдал ордер на арест Нетаньяху

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта. Как сообщает РИА Новости, их подозревают в военных преступлениях в секторе Газа.

По информации инстанции, преступления совершались «как минимум с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года». Кроме того, суд отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан.

Напомним, что генпрокурор МУС Карим Хан попросил выдать ордер на арест Нетаньяху и Галанта еще в мае. Кроме того, он просил арестовать трех лидеров палестинского движения ХАМАС: Яхьи Синвара, Мухаммада Дейфа и Исмаила Хании. Все трое были ликвидированы в ходе действий израильской армии в этом году.

Нетаньяху ранее заявлял, что Хан таким образом «подрывает право любой демократии на самозащиту от террористических организаций и агрессоров». Кроме того, он обвинял генпрокурора в антисемитизме.