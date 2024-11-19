COVID-19 с высокой долей вероятности был создан в рамках секретной программы по биооружию в лаборатории университета Северной Каролины, заявил бывший высокопоставленный чиновник при Трампе Роберт Редфилд. Об этом пишет Daily Mail.

Чиновник заметил, что на Китае также лежит ответственность. Она заключается не в лабораторной работе и создании конечного штамма вируса, подчеркнул он.

«Их ответственность заключается в несоблюдении международных правил здравоохранения после того, как они поняли, что у них есть проблема. И в том, что они не позволили людям из Центра по контролю и профилактике заболеваний, прийти и помочь им в течение 48 часов, как они были обязаны сделать по договору», — разъяснил Редфилд.

Редфилд отметил, что у него нет никаких твердых доказательств в поддержку своего заявления. Вместе с тем, он твердо убежден, что вирус был разработан в рамках программы биологической защиты, прежде чем в конечном итоге привел к глобальной пандемии.

По его данным, на проект выделялось щедрое финансирование. Денежные средства, добавил он, выделяли Госдеп, Пентагон, агентство USAID и Национальные институты здравоохранения США.

Чиновник резюмировал, что «есть реальная вероятность того, что местом рождения вируса был Чапел-Хилл».

Чапел-Хилл — город, расположенный в округе Ориндж штата Северная Каролина (США). По результатам переписи 2000 года население города составило 48 715 человек.