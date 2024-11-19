В США прошел марш неонацистов со свастиками

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В США группа неонацистов устроила марш с флагами с изображением свастики. Об этом сообщает CNN.

«Группа неонацистов прошла маршем в Колумбусе, штат Огайо, размахивая флагами со свастикой и выкрикивая расистские и антисемитские оскорбления», — говорится в материале.

Участники марша скрыли свои лица с помощью масок. Местные и государственные власти осудили акцию и назвали ее проявлением ненависти.

В Риге прошел марш памяти Латышского легиона СС

Ранее немецкий предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком раскритиковал президента США Джо Байдена, который осуждает неонацистов в США, но продолжает поставки американского оружия на Украину.