Лукашенко лишил званий десятки силовиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лишил званий более 20 бывших силовиков, которые в период массовых протестов оппозиции в 2020 году совершили «противоправные действия», сообщила пресс-служба главы белорусского государства. Отмечается, что такие поступки «несовместимы со статусом военнослужащего».

В соответствии с указом бывшие военнослужащие и сотрудники различных силовых ведомств, лица начальствующего состава лишены воинских и специальных званий - всего 21 человек, — говорится в сообщении.